Omicron感染引發腦霧？ 羅一鈞、林氏璧都「打臉」

根據外電報導，將近4分之1的Omicron感染者出現腦霧情形，引發不少民眾擔心。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這個數字應該是高估了，目前Omicron進入台灣本土一個多月，尚未發現有相關併發症或後遺症，還需要長時間觀察。

根據英國一款APP「ZOE COVID Study」的使用者回報數據顯示，約24％的民眾在感染Omicron後出現腦霧（brain fog）症狀。羅一鈞表示，這項數據是召集一些自願上網填寫的民眾，這種方式會高估症狀比例，例如無症狀患者就不會去填寫，在醫界專家來看，都會認為這個數字是高估了。

羅一鈞指出，目前Omicron進入台灣本土1個多月，還沒有聽到專責醫院表示有患者發生相關症狀，這牽涉到有沒有併發症或後遺症，需要較長時間觀察；目前健保署已著手進行「染疫康復者追蹤計畫」，到時候會有較客觀的統計，再跟大家做報告。

前台大醫院感染科醫師林氏璧則表示，新冠肺炎後遺症定義是指「康復12周後仍殘存的症狀」，但Omicron在去年12月開始才開始大量感染，至今未滿3個月，因此目前尚無相關研究；且有很多Omiron患者是二次感染，也可能是上一次感染的後遺症。