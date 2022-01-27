台南市長黃偉哲（中間持P牌者）參觀台南市首座機車停車專用場，許多台南市議員也參與，他稱讚蛋黃區中的停車綠洲。（程炳璋攝）

台南市孔廟文化園區假日遊客如織，停車一直是頭痛問題，台南市交通局改造友愛街上閒置的市府員工宿舍，興建全市首座公有機車停車塔，即日啟用，春節期間免費。台南市長黃偉哲27日騎著機車開箱試停，喜報台南市27日新冠肺炎疫情加零且無足跡。

台南市中西區有多處熱門景點街區，假日停車1位難求，孔廟文化商圈附近有台灣文學館、府中街商圈、南美1館，還有知名的莉莉冰果店、克林肉包等知名美食店家，假日不只道路雍塞，連機車都找不到停車位。

台南市政府在友愛街上有一棟閒置的員工宿舍大樓，廢棄起碼10年以上，台南市交通局重新改造成全市首座機車停車塔，全棟3樓共103個機車停車位，沒有電梯，無障礙車位設置在1樓，更有免費的電動機車充電站與電池換取站。

黃偉哲27日與多位台南市議員騎機車上到2樓停車格試停，提到孔廟文化商圈位在蛋黃區中的蛋黃區，增設機車位可解決鬧區機車亂停問題，而且是計次而非計時收費，每日每次20元，電動機車還可免費充電，非常划算。

友愛街上的公有機車停車塔27啟用，至2月28日免收費，3月1日正式收費。里民停車可享優惠每月400元。

黃偉哲提到台南市27日疫情趨緩，全市無確診與涉略足跡，疫情記者會停辦1天，提醒大家持續維持防疫強度，在春節期間度過這波疫情。