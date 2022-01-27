中央警察大學許姓學生去年8月從國外進口大麻，入境時被關務人員發現。警方偽裝快遞人員，順利逮捕許男。他事後遭警大開除學籍、檢方以毒品罪嫌起訴。法院審理認為，許案發時是警大生，日後將成為執法人員，更當之所分際，依毒品罪判5年。

檢方調查，許姓男子與暱稱「DUCK」的成年人合作，從加拿大購買大麻花等近200公克，並以糖果等物為名義空運來台。去年8月5日時台北關稅局人員拆封包裹，檢查發現此事，並由桃園警分局偵辦，去年8月12日警方喬裝成快遞人員送貨，由許男母親代為簽收，警方隨即拘提許男。警大獲報後，也緊急開除許男學籍。

許男辯護人以許尚未取得報酬，犯案時是學生，且無其他前科，求學時師長及工作時老闆、客戶對其素行之評價，請求減輕其刑。但法院認為，量刑時已經會加入審酌，也不得用這些原因作為減輕刑期的正當理由，否則恐有合理化犯罪嫌疑。

法院審理認為，毒品對社會秩序危害至深且鉅。且許男案發時是警大在學學生，日後將成為取締不法、查緝犯罪之執法人員，更當知所分際，不應為違法犯紀行為。且許男被查獲時，還矢口否認犯行，更非可取。考量他最後坦承犯行，毒品未流入市面，已具悔意態度，依運輸第二級毒品罪判5年有期徒刑，可上訴。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！