今農會特別和彩虹扶輪社在花海場地舉辦食農教育活動，邀幼兒園學童、社區媽媽表演舞蹈。（呂妍庭攝）

今農會特別和彩虹扶輪社在花海場地舉辦食農教育活動，太保市農會總幹事黃麗貞（右）與大家一起來體驗拔蘿蔔、吃割飯。（呂妍庭攝）

今農會特別和彩虹扶輪社在花海場地舉辦食農教育活動，太保市農會總幹事黃麗貞（左）與太保市公所秘書鄭淑分（右）大家一起來同樂體驗拔蘿蔔、吃割飯。（呂妍庭攝）

今農會特別和彩虹扶輪社在花海場地舉辦食農教育活動，邀鄰近學校學童、社區民眾搶先欣賞花海、體驗拔蘿蔔、吃割飯。（呂妍庭攝）

太保市農會和太保市公所今年續辦花海節，為避免群聚，今年規模縮小。（呂妍庭攝）

嘉義縣太保市花海節去年因疫情停辦，雖然北部疫情轉嚴峻，考量多數國人已施打疫苗，太保市農會和公所決定今年續辦花海節，為避免群聚，以往過年期間會在花海周邊辦農產市集，今年市集、展演皆取消，採縮小規模呈現，民眾可在廣達27公頃的花海漫步、取鏡，悠閒度過年節假期。

太保市總幹事黃麗貞說，太保農會舉辦花海邁入第7年，今年未設裝置藝術、擺設市集，縮小規模，仍在二期休耕期種植綠肥花海，營造27公頃大片花海，並以百日草、波斯菊、油菜花為主，預計大年初五後就會耕除種有機米，呼籲民眾把握機會來賞花。

今農會特別和彩虹扶輪社在花海場地舉辦食農教育活動，邀請安東國小、太保國小等學生搶先欣賞花海、體驗拔蘿蔔、吃割飯，邀幼兒園學童、社區媽媽表演舞蹈，太保市公所秘書鄭淑分等人也到場參與，場面熱鬧。

黃麗貞說，太保有玉女小番茄、洋香瓜、有機米、草莓等特色農產，農會積極輔導農村青少年、婦女及高齡者等，運用農村在地資源推動全民食農教育及綠色照顧，從基礎扎根，促使國人支持國產農產品。