南屯區大誠里里長王宗裕、同心里里長蔡保秀、惠中里里長曾善均有舉辦「揮毫贈春聯」活動，並提供事先已備妥之春聯供民眾索取。(警方提供)

南屯區大誠里里長王宗裕、同心里里長蔡保秀、惠中里里長曾善均有舉辦「揮毫贈春聯」活動，並提供事先已備妥之春聯供民眾索取。(警方提供)

農曆春節已屆！台中市南屯區大誠里里長王宗裕、同心里里長蔡保秀、惠中里里長曾善均有舉辦「揮毫贈春聯」活動，今年宥於疫情緣故，各里均落實人流管制實聯制，保持社交距離，避免群聚，並提供事先已備妥之春聯供民眾索取。

台中市政府警察局第四分局大墩派出所，於「111年加強重要節日安全維護工作」期間，藉此機會宣導年節期間，民眾(含外僑)舉家外出遠遊可向警方申請居家安全維護；協助維護民眾存、提款安全服務，展現警察守護民眾家園的行動力。

每逢春節，貼春聯是我國最盛行的一大習俗，過年時於家中張貼春聯，有除舊布新、祈福頌讚作用。除了同心里里長蔡保秀盛邀書法名家李太順、林珉炫現場揮毫外，惠中里曾善里長、議員張耀中更親自操刀，為里民寫下新年祝福語，加上大墩派出於會場進行治安、交通安全宣導，並自製海報，將重點工作內容搭配淺顯易懂的文字，讓民眾迅速了解，活動現場充滿年味熱鬧滾滾，期盼建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍，歡喜度新年。

所長曾一峯呼籲，年節民眾採買年貨、出門旅遊，提領大筆現金款項機會增多，為守護民眾人身及財產安全，提醒民眾遇有需要警察協助之處，可撥打110報案專線求援；亦提醒民眾做好相關防疫措施，保護自己也守護他人。