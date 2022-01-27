「燙喔！這鍋要起鍋了！」台東縣鹿野鄉永安村全村一起以傳統方式製作年糕，社區不只飄出香甜滋味，也帶來濃濃年味。（蔡旻妤攝）

「燙喔！這鍋要起鍋了！」台東縣鹿野鄉永安村全村一起以傳統方式製作年糕，社區不只飄出香甜滋味，也帶來濃濃年味。（蔡旻妤攝）

「燙喔！這鍋要起鍋了！」台東縣鹿野鄉永安村全村一起以傳統方式製作年糕，社區不只飄出香甜滋味，也帶來濃濃年味。（蔡旻妤攝）

農曆春節在即，台東縣鹿野鄉永安村延續20年傳統，全村從5歲到百歲人瑞共襄盛舉，一起搗年糕，不只飄出陣陣香甜味，也替社區帶來濃厚年味。鹿野鄉永安社區發展協會總幹事廖中勳表示，今年共準備20斗米，製作成600份年糕讓居民來預購。

「燙喔！這鍋要起鍋了！」吆喝聲此起彼落，眾人拿著大木鏟，不斷攪拌大鍋中米漿，趁熱未成型趕緊倒入小鍋內，製成香甜可口的年糕。永安村不分老幼，秉持農村傳統，連續20年在農曆年前相約一起磨米漿、搗年糕，成為全台東最有年味的村落。

村民說明，活動開始前2天就得開始準備工作，20斗圓糯米得分為40桶浸泡，再泡好的圓糯米磨成米漿，再壓1天1夜，等水分釋出後成為塊狀，切成小塊放入大鍋，與糖漿及香蕉油一同熬煮半小時，再以人工方式搗年糕。

活動也吸引遊客前往，許多小朋友從未見過白色的糯米漿塊，直呼「這是第1次看到，很新奇！」；而陳姓遊客指出，現代很少有人願意以傳統方式來製作年糕，難得有機會，便帶著新世代的小朋友一同體驗。

廖中勳說，搗年糕從前是農村家家戶戶必做的事，搗年糕活動今年邁入20年，希望能薪傳農村傳統文化，讓傳統年味繼續飄香。而今年如同往年一樣，採取事先預訂方式，社區將製作出600多份年糕，村內超過一半居民每年早已預購。

廖中勳進一步表示，據他了解，台灣目前已經很少有農村會集合全村一起做年糕，因此不斷堅持傳統，持續讓社區居民感受濃厚年節氣氛，若其他社區有意願一起傳承，社區也很樂於分享技術。