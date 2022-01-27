不知不覺的漲，根據住展雜誌統計資料顯示，北台灣台北市、新北市、桃園市、基隆市與新竹地區等五處的新成屋、預售屋成交價格，去年第四季都創下歷史新高。其中，台北市已漲到每坪95.1萬元、季漲幅約1.5％，連續八個季度上漲，且連二季刷新歷史新高。住展雜誌研發長何世昌預估，今年就會挑戰每坪百萬元的關卡。

北台灣各縣市去年第四季新建案平均房價年漲幅擴大至8.7％，較同年第三季平均年增幅增加2.5個百分點。

住展雜誌統計，台北市去年第四季平均房價每坪95.1萬元，與去年同期相比，每坪上漲6.5萬、年漲幅7.3％；新北市去年第四季平均房價為每坪43.7萬，季漲幅約2.8％，價格連續八季上漲，近一年來，每坪房價上漲3萬元、年漲幅約7.4％。

相較於大台北地區，住展雜誌統計資料顯示，桃竹地區漲幅更為驚人，桃園去年第四季房價漲至每坪27.5萬元，季漲幅約6.6％、年漲幅約12.7％。

新竹去年第四季房價勁揚至每坪27.2萬元，季漲幅高達約10％、年漲幅逾17％。

何世昌指出，桃園房價大漲的原因是平價建商持續漲價，各區地板價普遍上升一大截。而新竹去年第三季至第四季間，陸續有建案每坪成交60萬元的資訊於實登公開後，菁華區線上其他預售案、餘屋案不甘便宜賣，原本賣4字頭的建案一舉漲至5字頭，偏鄉與都市計畫外的建案也頻頻開出3字頭、4字頭高價，導致房價再度驟漲。

至於基隆去年第四季每坪房價漲到22.7萬元，再次創下新高。

住展雜誌研發長何世昌指出，去年中上路的預售屋實登的助漲效果是全國性的。由於經濟成長強勁、通膨疑慮更濃，再加上國內房市調控措施戰略上的失誤，房地合一2.0與囤房稅都重蹈南韓覆轍，這波房市多頭的持續時間恐怕會比多數人預期得更長。當房價漲勢見不到盡頭，現在是買到房子的人作夢也偷笑，空手的只剩淚兩行了。