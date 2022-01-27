歡慶虎年來臨，全球領先行動短影音平台 TikTok 推出系列慶典活動，從虎年特效大賞、年菜教學、直播開運美妝與春節穿搭，到積分抽獎活動，吸引丁噹、陳勢安、韋禮安及各路 TikTok 達人輪番上陣，讓春節假期天天充滿歡樂與新奇，邀請廣大社群一起「#虎運過福年」！

超強歌姬、創作男神齊聚 TikTok，用吸睛特效、創意吉祥話與粉絲拜年！（由左至右為歌手丁噹、陳勢安、韋禮安、李玉璽、蔡佩軒） （Tiktok提供）

TikTok 在年節期間推出 #虎年特效大賞，吸引鐵嗓天后丁噹（@goodlittlechung）、知名歌手陳勢安（@andrewt0604）、創作男神韋禮安（@weibirdofficial）、影視歌三棲李玉璽（@dinolee331）、青春歌姬蔡佩軒（@ariel_tsai）等名人拍出虎味十足的賀年短影音。從經典虎年行大運，到諧音梗齊發的 I Love 「虎」You、財「虎」自由等趣味吉祥話，打造獨特拜年影片，用創意與親朋好友分享祝福！

#虎年特效大賞 創意短影音暖心賀新年（Tiktok提供）

美食分享一直都是 TikTok 的熱門話題之一，更有不少廚神也齊聚 TikTok 教做菜！無論喜氣又有話題性的燈籠蝦、素食者也能大快朵頤的素食佛跳牆，一分鐘就能輕鬆學會年節大菜。除了料理外，擺盤也是門大學問，跟著達人善用醬汁讓餐點變藝術品，更能飽眼福。TikTok 廚神分享年節美食教學，從調味到擺盤，端出最吸睛年夜飯！

TikTok 系列活動不僅於此，更在 1 月 28 日到 2 月 10 日推出 #虎運過福年 系列活動，蒐羅開運美妝、春節穿搭等多元內容，廣邀創作者們在直播秀、特效秀上展創意，一連 12 天，讓粉絲不間斷地享受各式娛樂內容。TikTok 也祭出「積分抽獎」活動，活動期間只要完成觀看創作者或特效影片、拍攝並投稿 #虎運過福年 挑戰影片，或分享活動等任務就能累積積分，抽好禮！TikTok 額外加碼「打卡獎」，用戶只需在活動期間登入市集並打卡七次，就有機會抽中 Dyson 吸塵器，幫家中除舊佈新，讓新的一年「虎」氣滿滿！