失業導遊持電擊棒搶劫 被害女子大叫「救命」搶匪驚慌失措逃跑

曾擔任大陸團國內導遊的林姓男子，因疫情失業，竟飢寒起盜心，26日晚間拿著兩把電擊棒，按下電源按鈕，展示通電的響聲、閃光，在石牌捷運站停車場，強盜一名正要取車的女子，幸好女子高聲尖叫大喊「救命」，嚇退搶匪，警方獲報與2名熱心民眾合力逮賊，訊後依強盜未遂移送檢方複訊。

48歲林男，曾擔任導遊工作，近來失業在家，昨天晚上7點多手拿電擊棒，在石牌捷運站附近閒逛，尋找下手目標作勢要電擊弱女子，打算強走女子身上背包，但女子當場大叫「救命」，旁邊路過民眾，嚇得林姓搶匪驚慌不知所措，只能趕緊離開，連背包都還沒摸到。

其中一位熱心男子日本籍的工藤，來台留學，另一名吳姓男子打電話報警，2人不認識，有志一同，要將搶匪繩之以法，但因懼怕電擊棒不敢靠近，立即緊緊跟在後方，直到警方到場，告訴員警他就是犯人。

員警在案發地點500公尺遠發現林嫌，立即以優勢警力將人逮捕，並起出2把電擊棒、變裝用的外套、鴨舌帽等，訊後依強盜未遂罪送辦。