高雄市第100期市地重劃區暨草潭埤滯洪池工程範圍。（高市地政局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市第100期市地重劃區暨草潭埤滯洪池工程27日動土，市府水利局及地政局相互合作，藉由該工程呈現愛河文化意象，打造愛河最後一哩路，重現水路風華。預計二年後完工，將成為仁武區主要核心發展區域。

該區位於高市都市計畫「擴大及變更澄清湖特定區計畫(第三次通盤檢討)案」內，包含草潭埤周遭範圍，面積約20.95公頃，依經濟部水利署核定「八卦寮地區排水系統 - 北屋排水治理計畫」治理計畫，及內政部都委會103年審竣草潭埤地區之檢討變更並規定以重劃方式辦理，重劃後可取得公園、綠地、綠兼河道、道路、道兼河道、河道及滯洪池用地等公共設施面積約10.5公頃，開發住宅區用地面積約10.3公頃。

地政局同時辦理重劃工程，建設區內道路、側溝、路燈、號誌、電力、電信、自來水、瓦斯等基礎公共設施。

副市長林欽榮表示，該區位於仁武區草潭埤區域，屬愛河源頭，原有天然埤塘陸續被填平，導致滯洪及調節水量功能逐漸喪失，因此必須保留現有埤塘之滯洪功能，經中央與地方政府政策配合，依水利署治理計畫配合都市計畫變更以重劃方式辦理，在區內設置一處大型滯洪池用地，由水利局負責滯洪池規劃施工，並整治北屋河道排水系統，更於公園內再規劃具有滯洪功能之生態區域，重現愛河水系源頭，保留原埤塘生態環境，減緩愛河流域淹水機率，對高雄的歷史文化及水文治理具有特殊意義。

地政局長陳冠福表示，縣市合併後，配合市府招商政策及地主開發需求，地政局積極在仁武區進行84期、92期、96期、100期、101期及103期等多區重劃作業，希望透過公辦開發，由市府公開、公正、誠信的一貫原則，加快都市的整體開發腳步，促進土地開發利用。