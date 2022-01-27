日本核食進口近日吵得沸沸揚揚，立法院國民黨團更一度表示若行政院突襲宣布進口，將中止預算協商。雖然民眾黨立委蔡壁如指出，若政府堅持要開放進口，「用一張公文就讓核食解禁」，但她也呼籲民進黨不要用看不到的自由貿易協定犧牲全體民眾健康，並說反對進口核食，是民意、是人民的聲音！

蔡壁如在臉書表示，這幾天為了核食搞得各界沸沸揚揚，國民黨更為此用「預算延長賽」來擋核食，但蔡壁如指出，若比照萊豬模式，「用一張公文就讓核食解禁，怎麼擋？不如好好監督！」

蔡壁如質疑，民進黨到現在還是只在媒體放風聲、帶風向，但卻不敢正面解答民眾疑慮，如什麼時候開放、開放項目為何、哪些品項與地區需要產地證明及輻射檢出證明的雙證，還有源頭管理配套等等，全都沒有說。

蔡壁如認為，若政府要開放核食進口應比照萊豬、萊牛，修改食安法相關規定，如2012年就針對《食品衛生管理法》新增第十一條第五項，若發生食用符合安全容許標準的萊克多巴胺肉品導致食物中毒的事件，政府應立即停止進口並協助受害者求償。

蔡壁如說，2018年的核食公投有將近八成的人反對進口核食，「這是民意、是人民的聲音」，希望執政黨針對核食進口可以「先溝通說明、先完善配套」，不要再畫大餅、開空頭支票，用看不到的自由貿易協定，犧牲全體民眾健康。