大法官釋字807號解釋宣告勞動基準法49條第1項（女性夜間工作）違憲，勞動部今天預告勞基法草案，要求雇主應不分性別保障夜間工作勞工，如果雇主要求勞工夜間工作，應提供交通工具、交通費或宿舍等協助事項，協助事項應通知工會，工會可以要求協商，雇主不得拒絕，但工會沒有同意權。

據勞動部2019年勞工生活及就業狀況調查資料、以受僱勞工730萬推估，全台約有10.22萬人從事大夜班、69.3萬人從事輪班，估計此次修法可望通通納入保障。

依預告草案出「雇主使勞工於午後十時至翌晨六時之夜間工作，應符合職業安全衛生有關法令之規定」、「雇主如要使勞工夜間工作，在沒有大眾運輸工具可運用時，雇主應提供交通工具、交通費或宿舍予以協助」、「工會可以與雇主協商」。

勞動部條件司司長黃維琛表示，此次不分性別，只要雇主要求勞工夜間工作應符合職業安全法令規定，如果沒有大眾運輸工具時，雇主應提供交通工具、交通費或宿舍等協助事項，如果雇主未提供就要求勞工夜間工作可處2萬元至100萬元罰鍰。

黃維琛說，至於協助事項則要事先通知工會，如果工會認為有疑義，則事業單位不得拒絕協商，但在協商通過前，雇主仍可用其原本的協助措施進行。

黃維琛提及，如有雇主原本提供女性勞工福利津貼，但未來新法上路後，提供其他性別勞工不同的福利津貼，則可能涉及違反性別工作平等法，可處30萬元至150萬元罰鍰。