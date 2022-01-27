華航（2610）2022年加碼全力衝刺貨運商機！華航今 （27）日董事會臨時會通過新購4架波音 777F貨機，每架交易金額不超過3.523億美元，交易總額不超過美金14.092億元（約390億台幣），預計自2023年開始交付。未來，華航累計777F貨機規模將達10架，在疫情年搶攻貨運商機再添營運動能。

華航為全球排名第五大航空貨運業者，配合航網發展及市場脈動，兼顧航機汰換時程，持續擘劃機隊引進計畫，提升營運效益，自2020年12月起陸續引進6架777F貨機，目前已交付3架，2022年預計再交付2架、2023 年交付1架，本次新購買的4架777F貨機也將於2023年開始陸續到位，2024交付完畢。

777F貨機為雙發動機全貨機，具備節油高效能的優勢，適合運用於越太平洋航線，減少酬載限制，艙位運用更有效率，配置完整貨艙溫控功能，主貨艙可裝載半導體機台及發動機的貨盤抑制系統，提供精密儀器及溫控等高價貨物最佳運送服務。

疫情期間因應貨運市場蓬勃發展，華航發揮18架747F及3架777F 貨機最大運能，搭配客機腹艙載貨，在2021年屢創歷史新猷，包括單月上百架次載貨包機、12月貨運營收新台幣154億元改寫單月新高、貨運收入連續5個月破百億元，及全年貨運營收一舉突破千億元等。