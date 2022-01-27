自上架以來即橫掃歐亞同志圈的菲律賓奇幻影集《末日激情倒數》，題材新鮮出眾，融入科幻和災難的元素，探討每對戀人在末日將至時，親密關係的微妙變化，堪稱菲律賓版《不要抬頭看Don’t look up》。各組人馬顏值身材兼具，自首周猛火辣的3P性愛場面播出後，就瞬間養好一批觀眾每周頸期盼期待最新一集更新。

菲律賓邱澤Gold Azeron(左)與 Nico Locco在水中激吻。（中時提供）

本劇圍繞在4對同性戀人，在生活中相愛、痛苦、失去、浪漫、原諒、救贖、寂寞也難免悲傷。劇情講述在 NASA 證實隕石將於 7 天內撞擊地球，並引發一連串災難，每對戀人心中最重要的事迅速產生改變，而恐慌也在此時隨之而來。跟集結奧斯卡眾帝后梅莉史翠普、李奧納多狄卡皮歐、珍妮佛勞倫斯等好萊塢紅星所主演的電影《不要抬頭看Don’t look up》劇中彗星撞地球前，地球人如何看待死亡的劇情不謀而合。

加碼多人運動每周掀高潮

眾男星中最高人氣的演員非Nico Locco莫屬，來自加拿大，首次獻出正面全裸大尺吋演出，在家「晃」逛狂甩近鐵尺長度的30公分傲人老弟，更在大海中被曾獲菲律賓影評人協會等4座電影節影帝的菲律賓邱澤Gold Azeron征服，兩人深情裸吻，既浪漫又撩人。

飾演班的壯碩男孩是現年27歲的模特兒童星演員Kristof Garcia，2019 年成為選秀節目《BidaMan》的決賽選手，參與 ABS-CBN 熱門午間節目《It’s Showtime》逐漸為人所知。後演出相當多電視影集及電影，更參演過LGBTQ+相關的戲劇作品《Silent Shadow》跟《你好嗎，兄弟 Kumusta Bro‎》。

自上架以來即橫掃歐亞同志圈的菲律賓奇幻影集《末日激情倒數》，題材新鮮出眾，融入科幻和災難的元素，探討每對戀人在末日將至時，親密關係的微妙變化，堪稱菲律賓版《不要抬頭看Don’t look up》。（中時提供）

猛男浪潮一波波襲來

猛男浪潮一波波襲來，壯碩肌肉古銅男星Markki Stroem，曾在菲律賓電視公司「ABS-CBN」旗下節目《菲律賓達人秀》(Pilipinas Got Talent，暫譯)第一季擔任決賽選手，繼GagaOOLala高收視影集《愛無所禁》後，二度在《末日激情倒數》中大膽解放，赤裸的演出更令粉絲大飽眼福。

因為擁有深邃五官而受到許多關注的菲律賓阿拉伯裔男星Khalid Rui，在劇中飾演俊帥的看護男友卡洛伊。他在劇中飾演卡洛伊，為了情人馬克，不惜在雷諾面前寬衣解帶，複雜的情緒讓他跨足戲劇圈一出擊就獲得亮眼成績。

《末日激情倒數》從第一周影片上架以來高潮迭起，再度刷新GagaOOLala上架首周點擊排行。第2、第3與第4集更成為本周全平台首次訂閱會員觀看的前三名。