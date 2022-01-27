精神科名醫李光輝遭起訴，以「印股票換鈔票」的吸金手法，販賣未上市的的生醫股票，不法獲利超過上億元，台北地方法院依違反證交法、背信、詐欺等罪將李光輝判刑10年。可上訴。

李光輝是國內精神科名醫，國防醫學院醫學系畢業，1995年獲取國家補助前往英國名校雪菲爾大學修習博士學位，並經常上節目，成為名嘴。2015年他把癌細胞打入體內，想藉此證明免疫細胞抗癌有效，衛福部說他違法可能撤他醫師執照，主動辭去培靈醫院院長職務。

檢方指控，李光輝涉嫌自2011年成立光輝生醫公司，2012年4月正式營運，公司經過6次增資，從數百萬元增資至2億元，並一再吹噓光輝公司與大陸、日本及英國等地簽訂技術授權合約，取得細胞體外複製技術、可治癌症，將成立「細胞銀行儲存」為由，並將在2014年申請上市櫃，獲利豐厚，引誘投資人購買光輝生醫股票。

檢調發現，李光輝並未取得相關技術，涉嫌以不實文件欺騙投資人，並且未向衛福部申請許可，且未經過臨床實驗，甚至沒有推動上市櫃計畫，就大肆吹噓，李光輝共向上百名投資人詐騙，以每股30元至60元對外販售，獲利至少上億元。