韓國三星電子27日公布最新財報，上季獲利是過去四年以來最好的第四季。同時，三星電子也預估2022年全球科技設備需求將復甦，惟供應鏈供貨不穩以及新冠疫情將是未來最大隱憂。

這家全球最大記憶體晶片以及智慧手機製造商預測，2022年自己的晶片業務，以及智慧手機業務可望再成長。在記憶體晶片方面，由於資訊科技投資金額增加，以及高效能處理器需求加大，預計伺服器需求還會再成長。

另外，5G手機已是趨勢，相關晶片產量應可再增。同時，非記憶體晶片的供應還是很吃緊。

三星電子上季營利大增53%至13.9兆韓元，約116億美元符合三星先前預期，要拜記憶體晶片大賣以及合約價產生較高利潤所致。因此，三星電子最大的晶片業務部門，上季獲利年增逾一倍，達8.84兆韓元。

不過，產業分析師表示，因三星受限於記憶體晶片出貨量、研發成本以及一次性年終獎金表現，故獲利未達市場預估。三星解釋，因要提升質的獲利而非量的營收，故記憶體產品出貨量未達之前財測預估。

另外，三星行動業務上季年增約一成至2.66兆韓元。公司預估，2022年智慧手機市場應可續增，穿戴式裝置產品可望出現兩位數成長，雖然疫情與缺料問題仍然存在。

將於2月9日推出最新智慧手機的三星，手機出貨量與利潤可望同步提升，但DRAM價格走跌或將影響三星獲利能力。至於上季淨利，三星電子增64%至10.8兆韓元，營收也增24%達76.6兆韓元並創新高。

三星最新財報不差，但27日仍一度大跌約2.5%，受到全球市場走弱影響，韓股也重挫逾3%。