英特爾公布了創紀錄的第四季營收；但由於持續性的全球供應鏈問題，英特爾預計第一季獲利將低於華爾街預期。

英特爾股價在周三尾盤下跌了約3%，但在該公司對晶片需求和管理供應鏈限制的能力表達有信心之後，股價反彈了一些，收漲1.35%，報51.69美元。

執行長季辛格(Patrick Gelsinger)說，預計供應鏈限制將在今年和明年繼續存在，而對晶片空前的需求也會持續。

該公司預計第一季每股獲利80美分，低於Refinitiv預期的86美分。

英特爾預計，未來2至3年其毛利率將達52%，落在此前的預測區間，但該數據引發了擔憂。

Summit Insights資深晶片產業分析師Kinngai Chan說，鑑於計畫中的高額資本支出，我們認為英特爾的毛利率可能面臨更大壓力。

這樣的前景展望讓第四季優異表現稍微失色，英特爾投資人關係主管Tony Balow說，該季業績創下紀錄，超過預期。第四季調整後營收為195億美元，超過183億美元預期，調整後每股獲利1.09美元，高於分析師預期的91美分。

英特爾利潤率較高的資料中心業務的上季營收增加20%，來到73億美元，同時創下新紀錄，分析師原先預期為67.3億美元。

英特爾預計第一季營收為183億美元，高於分析師預測的176.2億美元。該財測是基於英特爾的「自家」晶片製造能力，即使在半導體供應緊縮之際，也能滿足PC、資料中心和AI市場的強勁需求。英特爾是少數半導體公司，能自己製造晶片。

英特爾上周宣布，將斥資200億美元在俄亥俄州投資兩座晶片工廠，英特爾最終可能成為全球最大的晶片製造綜合體，計畫建設多達8家工廠。

投資人正在關注英特爾在這些工廠的擴建速度和如何成功。一些分析師質疑，在英特爾、台積電和三星電子相繼擴建之際，供應過剩的問題正在浮現。

Edward Jones分析師Logan Purk說，執行這些計畫是英特爾的責任，這樣他們就可以將營收增長率拉到超過10%，這也是他們一旦啟動晶圓業務所預期的。

英特爾可能還會進行一些分拆，例如今年計畫讓自動駕駛汽車部門Mobileye上市。季辛格表示，這一進程「進展順利」。