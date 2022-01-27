中國銀聯26日發布最新報告顯示，2021年，大陸一線城市受訪人群月消費總額中，行動支付的占比大約是8成，月均消費金額超過5300元（人民幣，下同）；經濟體量處於中小規模的五線城市受訪人群月消費總額中，移動支付的占比超過9成，月均消費金額約3200元。

央視報導，中國銀聯風險控制部高級總監王宇表示，出現這一現象的主要原因是四、五線城市當中，網路、物流、交通等相關基礎設施不斷完善，消費者在電商網購、直播購物等場景中，消費占比快速提升。在一、二線城市當中，線下支付場景比較豐富，所以消費者選擇支付方式也更加多元。

調查顯示，隨著數位支付場景建設的完善，2021年大陸行動支付使用頻次最高的場景是商場、超市等實體零售店和線上購物。

行動支付帶來便利的同時，它的安全也需要格外關注。中國銀聯的調查顯示，2021年，公眾收到的詐騙資訊和造成的損失金額，這兩個指標都有明顯改善，同時行動支付風險也有一些新的變化。

調查顯示，2021年公眾收到的詐騙資訊呈減少趨勢，全年沒有收到過詐騙資訊的人群比例上升接近3成。在被調查人群中，遭遇詐騙後平均受損金額為1650元，比2020年降低272元。

王宇指出，大陸國家監管部門出台了多項的治理措施，公安機關也展開多次打擊行動。民眾在收到詐騙資訊上、損失上，這兩個指標應該說都有明顯的改善。同時，2021年的行動支付風險也有一些新的變化，網路直播詐騙、虛擬幣投資詐騙，這兩類風險應該說占比還是比較高的。