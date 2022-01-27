Omicron變異病毒入侵南台灣，高雄港區遭攻陷，高雄27日新增8例本土確診個案，均與高雄港傳播鏈相關，目前高雄港病毒傳播鏈確診數共累計69例個案，高雄市長陳其邁宣布，1月28日至2月7日船舶暫停維修，年節前後各加放一天假，希望藉11天冷卻期，阻斷病毒傳染鏈。

高雄市長陳其邁表示，27日新增的8例本土確診個案中，4例屬於家庭群聚，病毒均源自於原來確診者，也都是匡列對象，另外3例則是國內航線輪船的外籍人員，曾接觸造船廠因而染疫，最後1例則是社區接觸，但CT值超過30，因此，社區傳染風險不高。

陳其邁27日在防疫記者會上宣布，旗津區造船廠、船隻維修廠及小港區、前鎮區漁港碼頭，1月28日至2月7日暫停船舶維修工作，等於在年假期間前後各多放一天假期，希望藉由11天的年節冷卻期，阻斷病毒擴散傳染。

陳其邁進一步說明，造船廠、維修廠商的船隻維修工作人員，在春節連假期間，採加強型自主健康管理，1月28日及2月7日因維修工作暫停受到影響且有配合市府防疫政策者，由公司提出申請，市府將給予每人每日1000元的補助，另外，工作人員上工前，必須取得24小時內的PCR陰性證明。

陳其邁也宣布，擴大匡列篩檢措施，凡於1月12日起有進出高雄港中島商港區、旗津造船廠、修船廠等相關接觸風險區的民眾或工作人員，須於1月28日至29日期間全面再次PCR。