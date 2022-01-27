「叫我第一名！」疫情衝擊全台經濟，台中市防疫及拼經濟兼重。市府經濟發展局27日指出，根據經濟部統計處最近一期調查顯示，去年第4季台中市多達8項經濟指標穩坐全國第一；面對疫情衝撃，台中經濟逆勢成長，自2019年第4季開始，居冠數自3項一路挺進到8項表現耀眼。

經發局長張峯源說，8項經濟指標包括公司登記家數成長率、公司登記實收資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記實收資本額成長數、新登記工廠家數、特定工廠登記及納管核准件數、投資台灣三大方案家數與最低失業率等，其中商業登記家數、實收資本額成長數2項指標更蟬聯七季冠軍。

張峯源指出，台中市去年第四季公司、商業指標較前年同期雙雙呈現漲勢，公司登記家數成長率4.15％、公司登記實收資本額成長率6.09％、商業登記家數成長數4760家、商業登記資本額成長10.5億元。

張峯源說，製造業部分前至去年全台累計新登記工廠家數達1萬4736家，台中高達3366家，占比將近23％；特定工廠登記截至今年1月22日止，累計受理案件達6025件，登記及納管核准件數近4195件，顯示無論是商業或製造業，均呈現蓬勃發展趨勢。締造台中去年失業率3.9％六都最低的好成績。

經發局強調，經濟部投資台灣三大方案中，台中家數239家全台居冠，虎年一開春便發布3家企業投資台中好消息，投資金額累計已達2832億元、創造逾2萬1000個就業機會；市府將持續以積極行動排除投資障礙協助投資落地，打造企業安心投資、市民宜居樂業的幸福城市。