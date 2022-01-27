台北101觀景台即起全場域換新裝，打造嶄新波希米亞渡假風格佈景「雲端上的秘境花園」，坐落在89F觀景台，提供民眾休憩、享受休閒時光，搭配無敵大台北高空美景，能盡情體驗在雲端上觀景、放風的新樂趣。

「雲端上的秘境花園」參照國外知名渡假、戶外莊園設計，藉由波希米亞風的裝飾擺飾如流蘇、印地安編織帳篷、燭台、多彩紙花，及藤編球燈串等，營造唯美chill浪漫氛圍，無論怎麼拍都美。針對「雲端上的秘境花園」，台北101還特別設計專屬的「雲朵野餐包」，內含台北101獨家購物袋、101運動毛巾及101造型瓶裝水，更有趣的是，民眾可自已動手將各種零食包填滿購物袋，限時內能裝多少都算你的。「雲朵野餐包」售價500元，總價值超過700元，十分超值。

台北101觀景台打造網美打卡點「雲端上的秘境花園」。（台北101提供）

此外，線下台北101觀景台同時舉辦一系列日本文化體驗活動，不用出國也能感受滿滿日本風情。101「日本傳統新年文化浴衣」與「注連繩體驗活動」，與和服品牌「京都桃子和服工作室」合作，年假期間提供道地的日式浴衣文化體驗，活動皆採預約報名制，線上報名https://bit.ly/3GTkvI3 。

台北101特別設計專屬的「雲朵野餐包」民眾可自已動手將各種零食包填滿購物袋。（台北101提供）

台北101觀景台首度推出虎年福袋，每個399元。（台北101提供）

而過年就是要買個福袋討個吉祥，台北101與民眾歡慶農曆新年，首次推出「新年福袋」，內含多項觀景台人氣紀念商品，如搖擺公仔、101造型蠟筆、101筆記本及獨家零錢包等，每個售價399元，總價值最高可達售價近2倍，即起至2月15日期間限量販售。