味全龍在職棒10年完成3連霸後，無預警宣告解散，讓球迷錯愕不已，去年睽違22年再次重返中華職棒，場邊加油的啦啦隊由「Dragon Beauties小龍女」組成，人氣居高不下、青春洋溢的她們，累積無數粉絲力挺，如今擁有高人氣的成員梔梔將在月底離隊，讓許多球迷留言表示不捨。

梔梔是味全龍重返中職後，啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」的創隊成員之一，外型甜美的她擁有超高人氣，不過球隊卻無預警宣布離隊消息，表示她以素人身份挑戰舞台，從街頭拉票海選、台澳大戰初登場、二軍烈日嚴寒應援，直到去年正式踏上一軍舞台，在球場上總是用無比熱情帶給大家活力和歡笑，也跟球迷和夥伴留下甜美難忘的回憶，如今宣布離隊，讓所有人感到不捨，也謝謝她2年來的付出，祝福未來發展順利。

球團表示3月預計發行的「2021年度Dragon Beauties小龍女寫真卡」，一樣會有梔梔的卡款封入，歡迎球迷選購收藏紀念，展現對她的支持，對此，球迷紛紛留言表示不捨：「謝謝梔梔，喜歡妳的認真跟笑容，加油」、「辛苦了，小龍女永遠有妳的位置」、「祝未來發展一切順利」。

梔梔發文感謝所有人的關心和祝福。（chihchih67.__IG）

對此，梔梔也在限時動態發文感謝所有人的關心和祝福，更強調「在1/31之前，我還是你們的Dragon Beauties小龍女」，去年在球場被酒醉球迷騷擾，她毫不畏懼直接發聲「未經同意不應任意觸碰異性」，事後收到對方道歉，也選擇原諒對方，高EQ處理方式被網友讚爆。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障