新竹市立動物園、台灣昆蟲館不打烊，初一就開園迎虎年，市長林智堅邀請大家來走春。（陳育賢攝）

農曆春節將至，新竹市立動物園、台灣昆蟲館不打烊，初一就開園迎虎年，並有最應景的孟加拉虎兄弟六福、來福陪伴所有遊客。（陳育賢攝）

農曆春節將至，新竹市立動物園、台灣昆蟲館不打烊，初一就開園迎虎年，並有最應景的孟加拉虎兄弟六福、來福陪伴所有遊客，動物園也加碼初一及初二，來訪動物園並分享轉貼指定貼文，就可兌換限量1000份的「虎年紀念票券」，市府邀請大家來走春、尋虎。

市長林智堅表示，為讓動物大團圓，新竹動物園、台灣昆蟲館（新竹館）春節除夕（1月31日）休園，初一至初六都正常營業（每日上午9時到下午5時）。動物園、昆蟲館全區親子友善環境，並設置「兒童視角」觀察窗，孩子不用靠父母幫忙，就能進距離觀察動物。

動物園長楊礎遠表示，孟加拉虎是亞洲最大型的肉食動物，今年17歲的「六福」與「來福」雙胞胎兄弟，兩兄弟極度相似，唯獨個性不同，哥哥「六福」穩重，弟弟「來福」則活潑愛玩，兄弟倆日常就是相互的咆嘯或在水池中游泳。

因應虎年，動物園特別將「六福」生氣、「來福」頑皮模樣設計成「虎年紀念票券」限量1000份。初一及初二來訪動物園的旅客，在粉絲團留言並分享指定貼文，即可到服務中心兌換（每日限量500份）。此外，春節期間將有吉祥物「樂樂」每日下午1時及3時都將出來與旅客同歡。

另外，昆蟲館還有去年剛入住水豚君夫婦「澎澎」、「夫人」與民眾見面。水豚是世界上最大鼠類，個性溫馴，「澎澎」、「夫人」皆不滿1歲，「澎澎」先生比較愛吃，體型比「夫人」還大，與一般水豚特性不同。

昆蟲館透露，水豚君夫婦最愛與鄰居蘇卡達象龜、犀牛鬣蜥玩耍，還常常幫犀牛鬣蜥舔毛。春節期間並有水豚君夫婦「澎澎」、「夫人」餵食體驗課程，初一至初六，每日開辦5到6場，採現場報名，詳情可至台灣昆蟲館（新竹館）粉絲專頁瀏覽。

市府同時提醒，春節走春，請旅客配合防疫措施，入園落實實聯制、全程佩戴口罩，動物園內人數滿1500人將啟動人流管制、昆蟲館則是50人將啟動人流管制。