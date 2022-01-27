Karencici（中）和動力火車祝福聽眾新年快樂。（好事聯播網提供）

大年初三的《愛拉虎U 虎年新春特別節目》由黃偉晉（右）和小賴搭檔主持。（好事聯播網提供）

好事聯播網今年的新春特別節目《愛拉虎U 虎年新春特別節目》，請來陳大天與Albee暢聊過年規劃，Albee總是在家裡和親友小賭怡情，陳大天則自曝曾有一年在卜學亮家，與大鵬家族的人一起吃年飯、打麻將，但因為他不太會玩，於是小燕姐拿了1萬元給他當牌桌籌碼，沒想到才輸了2000，陳大天當下決定把剩餘的8000元從牌桌上捲款潛逃，Albee笑虧他太不上道，陳大天幽默自嘲或許這就是他現在事業下滑的原因，引發大爆笑。

此外，Karencici和即將要開演唱會的動力火車也透過《愛拉虎U 虎年新春特別節目》祝福聽眾新年快樂！說到農曆新年，動力火車表示因為他們是原住民，以前比較沒有「平地人過年」的概念；不過在「原住民過年」的傳統習俗裡，會有一連串的大隊接力兼通關考驗，不但要跑步、要吃年糕，還要背米袋，直呼原住民的過年比漢人的過年還要累人。而從小在美國長大的Karencici，以往過年都會和家人吃火鍋、看電視，還一定會穿新衣，只是這2年因疫情關係，無法回美國和家人團聚，幸好台灣還有許多朋友可以陪伴。

大年初三的《愛拉虎U 虎年新春特別節目》由五堅情的黃偉晉和小賴賴晏駒搭檔主持，兩人話題從預言疫情到爆料自己的感情狀態，「虎」力全開，尺度不設限！談到了最近的感情狀況，小賴有感於周湯豪〈愛上你算我賤〉這首新歌，完全就是他近來的心情寫照，自己就是犯賤而且無法克制，黃偉晉更補充說自己遇到感情問題時絕對是第一時間找小賴談心，小賴都會給予很棒的建議；但只要小賴自己身陷感情漩渦，旁人的話就全部都聽不進去，是「愛到卡慘死」的最佳寫照，誇張的小賴甚至愛到直接在廣播節目中和對象喊話。