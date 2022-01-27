今天在NBA場上騎士以115：99擊退強敵公鹿，近9戰取得8勝，目前戰績超越籃網、公鹿，高居東區第3，這完全是季前沒人能想到的結果，而目前他們與第1、2名的熱火和公牛差距都不大，排名第1的熱火戰績是31勝17敗，所以騎士若保持絕佳狀態，有機會衝上龍頭寶座。

難能可貴的是騎士在最近的比賽贏下籃網及今天的公鹿，此外還擊敗西區強權爵士，證明他們真的相當有實力，近9場只敗給公牛，算是合情合理。截至今天騎士平均得分雖然只排聯盟第22，但平均助攻排第8、失分高居第2，想必他們在防守下做足苦工。

今天對上公鹿的比賽騎士整隊砍進了19記三分球，一度在比賽中領先達21分，完全不把回歸的「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)放在眼裡，此戰他拿下26分9籃板，命中率也不錯，但仍難敵全面開火的騎士炮兵。

騎士一共有6名球員得分達雙位數，狄恩韋德(Dean Wade)拿下10分、傑瑞特艾倫(Jarrett Allen)砍下10分10籃板，馬布里(Evan Mobley)16分7籃板、加蘭(Darius Garland)19分8助攻、奧斯曼(Cedi Osman)23分，洛夫則(Kevin Love)豪奪全隊最高的25分。

此戰洛夫火力全開，出賽近26分鐘就砍下25分9籃板2助攻2抄截，投籃命中率56.3%、外線高達55.6%、罰球100%，雖然失誤多達5次，但場上正負值仍是優秀的+9，全場貢獻5記外線的他彷彿回到生涯巔峰，是贏球一大功臣，畢竟本季他的平均數據僅14.2分7.2籃板2.1助攻。