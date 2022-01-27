大里第一公有市場改建成大里樂活館，大里圖書館德芳分館也在4、5樓，但僅電梯有指示牌，常讓不熟的民眾不得其門而入。（李天生服務處提供／黃國峰台中傳真）

大里圖書館德芳分館在那裡？有民眾按照圖書館地址尋到大里樂活館，但怎麼就找不到圖書館？民眾向市議員李天生投訴，發現圖書館還在4、5樓，但因標示不清，需要志工引導才清楚，批評實在不夠便民，要求重視處理。大里圖書館表示，日前巳經協調決議將統一設計、製作招牌。

大里第一公有市場由於經營不善，經市府編列經費改建為「大里樂活館」，1、2樓設置日照中心、供餐中心及社福教室，大樓重新拉皮，讓外觀煥然一新，不過原有大樓內的大里圖書館德芳分館、大里區體育會等機關的招牌全數拆除，導致不熟的民眾，一時之間不得其門而入，時常需要打電話連絡，由館方派志工下樓導引上樓入館。

李天生表示，德芳分館位在4、5樓，原本大樓外懸掛有招牌，被拆除後，缺乏導引標誌，僅剩入口處電梯設有「大里圖書館德芳分館」的字牌，並不明顯，確實不容易找尋，造成鄉親困擾，必須設法解決。

另外，大樓改建期間，全棟各單位都休館一年，以方便施工，不過近日卻傳出德芳分館因室内裝修改善暨冷氣空調更新工程，自今年1月7日起四樓暫停開放，只有五樓開放自習室、預約取書服務、報紙、期刊閱覽等，讓民眾質疑，為何當時不配合大樓改建時一併進行，才較省時省力。

大里圖書館主任陳彦霖表示，大樓內有日照中心、長榮里活動中心、大里體育會及圖書館德芳分館，分屬社會局、運動局、民政局、文化局等不少機關，日前巳經協調決議將統一設計、製作招牌，避免破壞大樓外觀，而空調修繕部分，是因為空調今年才壞，且修復經費龐大，各機關預算編列無法配合，只好各自分頭進行。