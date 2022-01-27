下一個工作會更好嗎？農曆年後通常為轉職高峰，根據人力銀行調查快閃離職(到職不滿3個月就主動離職)原因發現，逼走男性上班族的最後一根稻草在於責任制以及不給加班費，而女性最不能忍受主管或老闆情緒化，專家提醒有閃離經驗的人在面試時，切記不要大肆批評前公司的不是，才不會讓人資對你的印象大打折扣。

根據1111人力銀行調查發現，有高達73.1%的上班族有閃離經驗，前10大原因依序為主管/老闆情緒化(53.9%)、責任制/不給加班費(53.5%)、每天瘋狂加班(43.4%)、各種名目扣薪水(42.1%)、被排擠/冷暴力(40.7%)、工作包山包海(39.4%)、搞小圈圈/無歸屬感 (36.8%)、遲發薪水 (32.8%)、不能比主管早下班 (30.9%)、同事酸言酸語 (30.2%)。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，職場如戰場，不少老闆或主管的領導統御風格強勢霸氣，常常在員工眼中成為情緒化的標籤，無法承受太多負面情緒因而決定快閃離職，而責任制無限上綱，要求員工賣力工作卻不給加班費也令人難以接受，或是即使有給付加班費，在講求工作與生活平衡的氛圍下，瘋狂加班也令上班族無法安身立命，另外，藉由各種名目扣薪水以及被同事無視的冷暴力對待，也都會讓人嚇得秒閃快逃。

黃若薇指出，由於男性多半需要扛家計，社會評價容易以薪資高低來論斷能力，因而當超時工作又無法拿到加班費時，就會萌生下一份工作會更好的念頭；至於女性的離職主因，當主管情緒一上來，嘶吼怒罵雖說也是職場常見，但自覺不被尊重的女性上班族，就容易產生良禽擇木而棲的想法。

而在尋找下一個工作時，黃若薇提醒有閃離經驗者，在面試時不要大肆批評前公司的不是，要用正向表述來傳達自己為何離開，例如短時間不適應企業文化、老闆很有個性、無法配合常態加班等較為「無害」的理由，才不會影響人資對你的評價。