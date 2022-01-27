澎湃新聞報導，近期，大陸國家衛健委在官網公佈了《關於政協十三屆全國委員會第四次會議第4201號提案答覆的函》（以下簡稱《答覆》），大陸國家衛健委在這份《關於禁止地下「商業買賣卵子」的提案》答覆函中提到，要建立健全合法捐卵、儲卵途徑，大陸國家衛健委已啟動對輔助生殖技術相關管理辦法、基本標準和技術規範等的修訂工作。

受益於人類輔助生殖技術發展，許多不孕不育夫婦得以實現當父母的願望，相較於中國大陸目前運行相對成熟的精子庫，卵子庫卻一直沒有建立。對於卵子的需求也催生了地下商業買賣卵子黑色鏈條。

澎湃新聞此前報導了大專院校女廁裡的「賣卵兼職」廣告，調查發現賣卵的價格與供卵者的身高、長相、學歷等掛鈎，賣卵行為成了中介口中的「愛心捐卵志願者項目」，這背後還隱匿著一條「見不得光」的黑色產業鏈。

《答覆》中也提到加強大學女生安全教育。大陸教育部會同大陸全國婦聯開展新時代先進人物進校園活動，強化正面宣傳引導，發揮先進典型示範作用，激勵當代女大學生自立自強。將法治教育與安全教育有機結合，加強權益保護宣傳，提升高校學生法律素養，並將提高女大學生安全意識和自我防護能力作為素質教育的重要內容。

同時，通過觀念引導、強化實踐等手段，引導大學生樹立良好消費觀念和行為。大陸教育部同時聯合大陸財政部、中國人民銀行、中國銀保監會出台《關於進一步落實高等教育學生資助政策》，推進校園資助幫扶工作，建立以國家獎助學金、國家助學貸款、學費補償等為主體的高校家庭經濟困難學生資助體系，強化工作協同保障。

大陸國家衛健委在《答覆》中提出建立健全合法捐卵、儲卵途徑。2003年頒布的《衛生部關於修訂人類輔助生殖技術與人類精子庫相關技術規範、基本標準和倫理原則的通知》明確規定：「供精、供卵只能是以捐贈助人為目的，禁止買賣」，並對贈卵的適應症和基本條件提出了明確要求。由於女性在促排卵、取卵等環節面臨更多安全風險，涉及更多倫理問題，其管理和實施需要遵循更加嚴格的規範和流程。

大陸國家衛健委在《答覆》中表示，「近期，我委在廣泛徵求專家意見的基礎上，啓動對輔助生殖技術相關管理辦法、基本標準和技術規範等的修訂工作，進一步明確和完善相關工作要求和技術流程，規範輔助生殖技術的應用。」