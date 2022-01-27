迎接金虎年到來，遊戲新幹線旗下《古劍奇譚網路版》、《完美世界2 Online》、《信長之野望Online》、《新天龍八部Online》、《風色幻想SP手機版》等多款遊戲，將於春節期間舉辦新年專屬活動，準備豐富的限定虛寶回饋，陪伴玩家溫馨團聚，迎新賀歲過好年！

《古劍奇譚網路版》新年主題樂園上線

《古劍奇譚網路版》即日起推出新年主題樂園場景，除了可以體驗旋轉木馬、溜滑梯等趣味設施，以及全新玩法鬥陀螺、千秋戲，並帶來「新春送喜」、「天降寶箱」、「寶兆豐年」等多項春節活動。此外，官方也特別於1月27日至2月10日開放免費暢玩，快相約好友前往古劍樂園探險，盡情感受春遊樂趣！

《完美世界2 Online》過年了GO舞春！添新歲過好年

《完美世界2 Online》即日起至2月16日推出「過年了GO舞春」春節系列活動，玩家每日可參加新春求簽，測試虎年運勢，領取豐厚獎勵；完成指定任務收集「牛年福印」，還能兌換「幻彩龍珠」、「福牛獻瑞．乾坤鑒禮包」、「戰靈百寶箱：S」、「牛小福寵物蛋」等稀世珍寶。而春節期間也將開啟經驗值及掉寶加倍活動，享受升級打寶的快意成就！

此外，2月12日至2月14日還會開放「愛就在線上」情人節活動，成功通關月光庭園任務，就能領取「星雲散聚石」、「星魂百納丹2級」、「星靈奇引珠2級」、「初蓮」及「情人節紀念特效濃情蜜意」等多項獎勵！

《完美世界2 Online》過年了GO舞春！添新歲過好年

《信長之野望Online》虎虎生風慶新年

《信長之野望Online》即日起開啟一連串虎年賀歲活動，包括星野山討伐錄、全新獅子寵物、新年登入送、復歸者活動、煙火大會等多項精彩內容，其中還有MyCard回饋活動，凡儲值達指定金額即送開運抽獎券，就有機會抽中屬性125的賦予石等豐厚好禮！而官方也特別準備新年影片，祝賀玩家虎年行大運，好運旺旺來。

《信長之野望Online》新年祝賀影片

《信長之野望Online》MyCard新年回饋活動

《新天龍八部Online》BOSS聯歡迎福虎

《新天龍八部Online》於新年假期推出「BOSS聯歡會」，平日與大俠們對立打鬥的BOSS，也將陪伴玩家迎新同歡！並準備了玩家最愛的「新年打年獸」、「新年團圓宴」以及各式專屬虛寶獎勵，帶來滿滿的年節氛圍。

《新天龍八部Online》BOSS聯歡迎福虎

《風色幻想SP手機版》年節專屬主題活動

遊戲新幹線與弘煜科技聯合發行手遊《風色幻想SP手機版》新年推出「春雪祭」主題關卡挑戰，成功通關即可獲得豐富獎勵，還將加入全新英雄「雪語丹心．李應」、「綺羅重紫．樹雨」，以及「鬥獸場」新賽季、「惡魔貓的慶典」、每日登入禮、英雄招募必中SSR等多項精彩活動，與玩家歡慶新春。