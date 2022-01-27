胡瓜表演的鋼索「特戰式落地」，看似簡單一幕，其實核心肌力要很強。（民視提供）

胡瓜帶領10位退儀邦操槍助陣持儀隊指揮刀操演出。（民視提供）

綜藝大哥大胡瓜在民視除夕特別節目《民視第一發發》中，睽違3年再度表演，讓胡瓜一圓「特戰夢」，連拿的槍型都親自挑選，對於氣勢磅礡演出，他自豪說：「帥起來自己都會怕！」

胡瓜一開場展現舞蹈底子，與特戰隊熱舞，再從3層樓高攝影棚特戰式垂降時，還有爆破特效震撼全場。他垂降落地時，親自挑戰真人對打，沒想到全身塗滿迷彩的余思達來真的，拿木棍直接重擊胡瓜頭部，畫面逼真。

他印象深刻說鋼索「特戰式落地」，看似簡單一幕，其實核心肌力要很強，馬上要站起來。而被余思達用木棍打頭，也是精心設計的武術動作，這次聘用電影級洪家班的攝影師來親自操刀，畫面猶如奧斯卡電影拍攝手法，展現特戰員的帥氣。

胡瓜最後帶領帥氣10位退儀邦操槍助陣持儀隊指揮刀操演，一段演出動用35人高規格以及大陣仗，挑戰人生最精彩演出，令他大呼過癮。據悉，苦練操演儀隊指揮刀的他，手套下都是滿滿的OK繃，破皮好幾層的都不怕，抓著指導人員重覆熬夜練習，展現大哥風範。