今年春節連假時逢睽違了20年又在高雄舉辦的「2022台灣燈會」，高雄市政府以「愛河灣」及「衛武營國家藝術文化中心」打造雙主場，是歷年燈區場域面積最大的一屆。配合高雄市政府交通局鼓勵民眾使用大眾運具前往會場，高捷公司肩負輸運與防疫任務，為減少共用物品之傳遞，29日起停售單程票，歡迎遊客踴躍來高雄走春遊燈會使用「MeNGo五行暢遊碼」或其他多元支付方式刷乘，防疫又智慧。

為配合春節期間旅遊及返鄉人潮，高捷公司除車站定期進行酒精消毒與擦拭、寬閘門使用防疫之眼、大站設置自動體溫偵測外，為防疫考量減少接觸，自1月29日起，於捷運車站內全面暫停販售單程票，呼籲長者們多使用自身卡片，減少非必要的接觸以降低風險。由於春節及燈會期間，燈會會場周邊不提供汽車停車場，建議民眾多利用捷運大寮、獅甲、青埔站及輕軌夢時代站旁的「10場燈會停車場」停車，再步行轉乘捷運或輕軌至各會場，高雄輕軌系統以假日營運班距運行，大年初一(2/1)至大年初六(2/6)延長營運至晚間11點，中午12點起加密班距最短10分鐘一班車，並視人潮再派發加班車或區間車(籬仔內-哈瑪星），捷運尖峰時刻最密班距4分鐘一班，亦將視人潮機動加密班距，以因應大量旅運需求。

高捷公司今年新春推出全台首輛「高捷少女x貓咪大戰爭輕軌彩繪列車」，至4月5日止載著化身為車掌的貓咪及高捷少女，馳騁在美麗的高雄街頭。除此之外還在高雄捷運O1西子灣站，以高雄最新景點大港橋、彩虹地景及高雄流行音樂中心為主題，設置可愛度爆表的拍照區、限定款拍貼機及姓名貼，讓粉絲可以盡情與心愛的萌角們拍照留念。並於捷運5大車站(O1西子灣、O5/R10美麗島、O7文化中心、R6凱旋、R9中央公園)與遊戲限定合作關卡連動，推出高捷少女們跟貓咪的6款限定紀念章(美麗島站有2個章)，凡完成集章任務，即可至R11高雄車站商品館兌換《貓咪大戰爭》遊戲豪華好禮，另外高捷更加碼1500份限量聯名「手機好好架」送給完成任務的粉絲們！而捷運商品館也推出系列限定聯名商品，有造型抱枕、撲克牌與造型滑鼠墊&一卡通套組等超萌商品，數量有限售完為止。

此外至2月5日止凡於捷運R10美麗島站商品館、R11高雄車站商品館、R16左營站旅遊諮詢處，消費滿額或完成指定任務即可免費獲得《輕軌少女隊與蜜柑站長》虎哩幸福春聯及可愛紅包袋，2月6日至2月28日止，消費金額滿$200元，即可獲得蜜柑站長vs輕軌或捷運DIY造型提燈乙組，2月1日至2月5日在新濱．馬尺前還有「星埕連線市集」也有合作店家購物集章送活動。高捷「鳳翼天翔」美麗島與中央公園站互動體感場域也將照常播放，讓搭車民眾有個開心體驗，詳細活動內容請上高捷公司官網查詢。

高捷公司表示，高雄是避冬迎春的好地方，捷運與輕軌沿線不但有特色景點以及各類美食店家，今年更恰好「2022台灣燈會在高雄」，愛河灣與衛武營兩大燈區，更是值得一遊，鼓勵民眾多加利用全國首創的「台灣燈會防疫平台」，運用LINE beacon進行免接觸無人智慧防疫導覽，整合交通、活動、消費三大服務，結合防疫實聯制，註冊後即可加購99元「MeNGo五行暢遊碼」，可以超優惠價格無限次搭乘高雄捷運、輕軌、高雄市公車，並享2次渡輪及Youbike前30分鐘免費優惠！前20萬名加送虎爺小提燈「大吉虎」。高捷公司於春節期間已完成人力及運輸配置，更是全國多元支付最友善的捷運系統，盛邀全國民眾踴躍使用多元支付刷乘高捷，並搭乘「高捷少女x貓咪大戰爭」輕軌彩繪列車，逛景點、賞燈會、玩手遊，一舉數得！防疫期間，高捷公司提醒進入捷運或輕軌車站應全程配戴口罩，落實政府防疫措施。詳細交通指南及周邊道路交通管制措施可至燈會官網(https://tw-light.tw/)查詢。