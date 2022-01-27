台股已於26日封關，儘管受美股重挫衝擊，封關日表現乏善可陳，然而LED族群去年因漲幅有限，加上2022年以來Mini LED有更多品牌廠推出新品，具有滲透率拉高的想像空間，投信法人積極著墨富采（3714）、億光（2393）等相關概念股，其中富采今年以來獲投信法人力挺，推升三大法人持股水位攀升至今年新高紀錄，短短一個月法人持股比率增逾8個百分點。

法人著墨的mini LED概念股為相對低價個股，設備商惠特（6706）、打板廠台表科（6278）已經站穩百元俱樂部地位，股價已相當程度反應今年度景氣展望，富采、億光股價相對較低，加上目前法人針對這二檔個股的每股盈餘預估值，在2022年均有機會挑戰半個股本，相較2021年獲利可望持續成長，也將是LED介入照明市場以來，年度最佳獲利紀錄。

據統計，在封關日之前，投信已經連續買超富采16個交易日，今年累計買超富采31668張，超過外資的累計買超23240張，合計三大法人本月買超富采57001張，持股水位也從本月初的20.69％攀升至29.17％，短短一個月增逾8個百分點，有法人加持，富采的市值重返600億元以上。