受前晚美股大跌影響，A股三大指數27日開盤後震盪走低。午後三大指數繼續下跌，滬指失守3400點，為2021年8月20日來首次，創指跌逾3％，北向資金流出超人民幣（下同）百億元，銀行類股一度逆勢拉升，數位貨幣、國產軟體類股持續走低。

截至收盤，滬指跌1.78％，報3394.25點，成交額達3465億元；深成指跌2.77％，報13398.84點，成交額達4764億元；創指跌3.25％，報2906.76點，成交額達1906億元。下跌股票數量超過4400檔，行業板塊全線下跌，北向資金淨賣出近150億元。從盤面上看，各題材類股普跌，數位貨幣、貴金屬、景點旅遊概念股跌幅居前。

東方財富網報導，山西證券表示，對春節後的市場保持相對樂觀的態度。近日市場的連續回檔並非源自大陸國內基本面的惡化，主要是受外盤衝擊及短期的市場情緒波動影響，美國聯準會升息計畫落地，而地緣政治風險全面爆發的概率亦較低，大陸國內逆週期、跨週期調節持續有望使市場流動性維持合理寬裕。伴隨著疫情擾動漸退，市場有望迎來反擊機會。