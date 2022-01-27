世界貿易組織（WTO）當地時間26日作出裁決，授權中國對6.45億美元美國商品徵收補償性關稅，這也是中國在WTO挑戰美國的又一勝利。

2012年，中國向世貿組織提出申訴，挑戰美國在2008年～2012年期間，主要是在美國前總統歐巴馬任期內，對22種中國產品徵收的反補貼關稅。產品涉及從太陽能電池板到鋼絲等。

這起涉及反補貼關稅的爭端已持續了10年之久。美國認為，由中國政府持有多數股權的企業應視為國家控制的公司。

美國表示，這一決定突顯了改革世貿組織規則的必要性，這些規則一直被用來「保護中國的非市場經濟行為，破壞公平的、以市場為導向的競爭」。美國此前辯稱，中國受益於世貿組織更寬鬆的待遇，同時給製成品提供補貼並在全球市場傾銷。

美國貿易代表辦公室發言人Adam Hodge在最新聲明中表示，世貿組織仲裁機構做出的決定令人深感失望，這反映出上訴機構（Appellate Body）錯誤的解讀，損害了世貿組織成員國保護我們的工人和企業免受中國扭曲貿易的補貼影響的能力。