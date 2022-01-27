東加龐艾發生規模6.2地震 15:522022/01/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）表示，南太平洋島國東加龐艾（Pangai）西北西約219公里發生規模6.2地震。 根據美國地質調查所，震源深度14.5公里。（譯者：陳昱婷）1110127 東加海底火山噴發已3人罹難 NASA：威力逾廣島原爆500倍 東加火山爆發 陸外交部：目前暫無中國公民傷亡報告 #東加 #龐艾 #發生規模 #2地震 #美國地質調查所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國阿拉斯加州6.2地震 震源深度42.8公里 15:402022/01/22 國際 東加火山噴發害斷網失聯 華為：預計本周恢復國際語音通信 15:242022/01/19 兩岸 日本航空自衛隊運輸機抵東加 援贈3噸飲水 15:312022/01/22 國際 海底火山噴發掀海嘯 東加全島斷訊紐國總理關切 09:582022/01/16 國際 疑東加火山爆發波及 日本養殖鰤魚苗暴斃約8萬尾 13:332022/01/19 國際 東加海底火山噴發掀異常巨浪 秘魯2死 12:022022/01/17 國際 紐西蘭：火山噴發造成東加重大災損 無人罹難 14:142022/01/16 國際 日本自衛隊馳援東加 1人確診與21接觸者留澳隔離 14:062022/01/25 國際 東加猛男為國募款 感謝日本民眾慷慨解囊 20:242022/01/22 國際 海嘯捲走游了27小時 東加57歲男大難不死 20:402022/01/20 國際 寒假樂遊海科館 一窺東加海底火山奧秘 14:392022/01/19 生活 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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