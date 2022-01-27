帝圖(6650)昨天舉辦《閃亮的回憶》羅霈穎與羅青藏書畫及精品公益拍賣會，現場展出已故藝人羅霈穎（原名羅璧玲）生前珍貴的精品、藝術品收藏進行拍賣，拍品共計有173件，囊括書畫50件及精品123件，收入將投入捐助公益。本次公益拍賣預展參觀人潮踴躍，拍賣開始前已超過200組拍賣競標辦牌人數，前面開拍的羅霈穎哥哥羅青的藝術創作及收藏專題共計50件，成交金額斬獲超過新台幣560萬元。專場圖錄封面拍品LOT 3044羅青作品《雲開月現憶王維》，以60萬元落槌，引起全場書畫迷關注。

帝圖藝術拍賣悉心挑選羅霈穎生前收藏高級手袋、腕錶、皮帶、女裝及珠寶配飾藏品，共計123款。拍品囊括愛馬仕柏金包、凱莉包、路易威登、香奈兒等時尚世家手袋共計69款，以及Piaget、Cartier、Franck Muller等一系列精選女裝腕錶共15款。眾多別具匠心的珍貴飾物、皮件全數以新台幣5000元起拍，現場吸引眾多懷念羅霈穎的粉絲及親友。全場創下最高成交價為LOT 7097 Piaget心型錶盤銀色鑽錶，現場熱烈響應競價，最終以80萬元落槌，此外LOT 7098 Piaget黑色圓形錶盤銀色鑽錶亦以40萬元落槌拍出。

本次羅霈穎珍藏愛馬仕精品共計15件全數拍出，15件累計成交金額達450萬元，平均一個手袋以30萬元成交。愛馬仕手袋及精品受到市場高度追捧，LOT 7001 Hermes Mini Kelly橘紅色迷你凱莉包第一件開拍，自新台幣5000元，舉牌此起彼落，一路喊價至40萬元落槌，超越估價達80倍。LOT 7004 Hermes Kelly 28黑色凱莉包也歷經多口叫價，最終以45萬元落槌。此外，香奈兒專場亦成績斐然，LOT 7062 Chanel 2.55黑色方扣金屬鏈帶包，為羅霈穎生前錄製節目時所詳細介紹過，這次則以新台幣32萬元高價成交。

此外，本次拍賣會周邊藏品網上專場拍賣1月25日至2月4日舉行，超過150款拍品屆時開放網上出價，亮點包括一系列精選紀念羅霈穎女裝皮帶、配飾、生活器具等。