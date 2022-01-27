日股周四收在近14個月低點；此前美聯準會暗示，計畫穩步收緊貨幣政策，日股科技巨頭受壓。

周四日經225指數收跌841.03點或3.11%，為26170.30點，連三跌，亦為2020年11月24日以來最低收盤。東證一部指數跌49.41點或2.61%，為1842.44點。兩個指數今天都開高走低。

Tokai東京研究所分析師Seiichi Suzuki說美國股市昨天並不穩健，讓投資人謹慎，他們押注華爾街股市將在周四下跌。

美股三大指數周三在收盤最後幾分鐘劇烈震盪，道瓊收在負數，那斯達克則是收漲。

電機製造商日本電產跌9.15%，從早盤的上漲翻黑。由於材料價格上漲和半導體短缺，擠壓了獲利率，該公司宣布上季營業利益下滑。

軟銀集團跌9.15%。與晶片相關的愛德萬測試跌6.97%；遊戲製造商Sony跌6.74%。

與此相反的是，機器人製造商發那科(Fanuc)上調年度獲利財測後，上漲1.1%。

交易公司丸紅漲1.38%；該公司宣布將美國的穀物業務Gavilon賣給大宗商品交易商嘉能可(Glencore)子公司Viterra。

在日股33個板塊中，只有2個上漲，即保險股和石油股，分別漲0.37%和0.04%。