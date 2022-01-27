隨著國際原物料及勞工短缺，國內房價也跟著水漲船高。主計總處日前發佈統計指去年營造工程物價指數全年平均漲幅達10.94%，創13年來新高。中信房屋認為，在營建需求不斷成長與國際原物料價格未見回跌的情況下，消費者買房除了考量房價外，也應將不動產周邊成長性同時應納入規劃，如此才能有效抵禦通膨，創造資產增值的效果。

中信房屋研展室副理張漢超指出，這波房價上漲除了歸因於生產條件不佳所造成成本上漲外，還有來自資金充沛、利率低檔、經濟成長等因素，而這些有利於投資的條件，其實對一般民眾而言卻相當的無感，甚至認為房價高不可攀，有購屋需求只得退而求其次，儘可能尋找便宜兼具實用、CP值較高的標的。

張漢超表示，在單價高、總價貴的高貴房價時代，購屋人直覺性的會將購屋目光盯在房價上，不過只求房價便宜、能負擔其實只作對了一半，還要多考慮購屋標的成長性，否則即使買到房價能負擔的超值好屋，仍有可能因通膨、物價或金融環境而造成不動產整體價值縮水。

像是公共建設題材、交通路網話題、生活機能改善等條件，都能使不動產保有未來成長動能。張漢超說，自住購屋人持有房地產講求的是長遠性，因此若能在購屋規劃時將這類正在醞釀中的各種利多納入考量，那麼就能夠讓購屋人有機會贏在起跑點上。

以去年底台積電高雄楠梓設廠為例，當時積極搶進的投資人，便是看好未來發展的商機而揮金入市，但自住客優先考量的則是房價負擔與生活需求，接著再考量成長性，思考順序與投資人重視的短期資本利得完全不同。

目前楠梓當地住宅大樓實價登錄平均房價約在每坪18萬上下，比起市區均價動輒30萬相比，房價仍算相對便宜。張漢超說，區域內捷運紅線解決了當地住戶由「蛋白區」前往市區的痛點，且隨著設廠進度推進，當地發展勢必更為蓬勃，自住客若以長遠的眼光在此置產，不僅可買到便宜，更能買到未來發展性。

其他類似的案例也不少，新北三峽北大特區亦是如此。發展之初，三峽地區甚至被人戲稱為鬼城，不過發展至今，區域內發展不僅成熟、居住人口穩定成長，住宅大樓房價也已邁入4字頭。由此可見在高貴房價年代，自住型買方在思忖房價友善的同時若能加上地區發展的前景一併考量，那麼也能降低不動產缺乏未來成長性的風險，免得只有現在賺到了價格，卻在未來賠了價值。