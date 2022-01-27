聯發科(2454)今(27)日舉辦法人說明會，由副董事長暨執行長蔡力行、財務長顧大為共同主持，聯發科2021年營運大好，每股大賺逾7股本，加上為期4年的特別股利，聯發科股民今年預計今年現金股利將落在72~76元。

聯發科在去年4月宣布將常態現金股利配發率提高至80%~85%，並推出為期4年的特別現金股利計畫，每年額外配發每股16元的特別現金股利，基於2021年的70.56元每股盈餘，2022年每股發放的現金股利預計在72至76元之間，惟實際金額仍待董事會決議通過。

聯發科2021年營收創下新高、達4934億元、約176億美元，每股盈餘成長超過兩倍至70.56元，此外，毛利率及營業利益率皆連續四年成長，毛利率自2017年的35.6%提升超過11個百分點至2021年的46.9%，營業利益率自2017年的4.1%提升超過17個百分點至2021年的21.9%。