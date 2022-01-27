有感受到疫情的影響，台灣佐欽大圓滿佛學會將在今年2月12日舉辦三大利益功德大法會，包括龍欽巴尊者紀念法會、蓮師財神總集法會、以及消除病魔鬼祟誦文__加持寶藏，主法上師佐欽宮渤仁波切親筆加持揮毫並表示，虎年開春舉行這三大利益功德大法會，從累積福德資糧，喜迎財神，再除病魔。

全球歷經2年的疫情影響，人心惶惶，百業蕭條，大家都在祈求新的一年能有好的收穫與生活，為此，佐欽宮渤仁波切說，愈是艱難的時候更要發心修法，尤其是利益六道眾生的法門，能夠利他利己，每年年初一定都要參加，能夠幫助新的一年順利與招財。

「龍欽巴尊者紀念薈供大法會」乃每年一度可以累積福德資糧的大好時機，累積足夠，更具有福報，這時候修「蓮師財神總集法會」更能得到感應，求財迅速，更特別的是，「消除病魔鬼祟誦文__加持寶藏」是台灣首傳，針對疫情的影響，希望大家都能平安度過，由於三大利益功德大法會首次同日舉行，讓法會格外重要。