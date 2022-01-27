去年年底，台灣棋院經董事會決議，考量詹宜典兩度獲得世界業餘圍棋大賽冠軍，及2022杭州亞運第二階段培訓選手等資歷，破例將他晉升為職業三段，繞一大圈之後詹宜典還是成為了職業棋士，讓他拚出人生逆轉勝

「都是拚中後盤。我的前盤太差，想贏就要想辦法逆轉！」詹宜典形容自己的棋風，口氣中有自豪，也有無奈。「其實我也不想當這種選手。」詹宜典自嘲的說。然而，正是這股拼勁，讓他拚得台灣在世界業餘圍棋錦標賽的首冠。

2013年7月，詹宜典第二年參加職業棋士考試。前一年，他才進入複賽就被刷下來，當年實在不敢抱太大的期望，要不是年齡即將超齡，否則他也不會孤注一擲的來考試。

人生最後一次考取職業棋士的機會，詹宜典發揮的不差，這一次一路挺進決賽，最後與一名院生對決，贏了就晉級加賽、輸了便與職業圍棋絕緣。「我也不記得當時（心裡）有沒有一些想法，」詹宜典說。但有壓力是人之常情，更何況是背水一戰？

詹宜典記得自己行棋至中盤，盤面都還在掌握之中，然而一個情勢判斷錯誤，原來賽況稍優的棋局立時逆轉。最終，詹宜典執黑輸半目，與職業棋士失之交臂。所幸，命運關上一扇門，也會為人打開一扇窗。詹宜典錯過了職業生涯，即將在業餘界中發光發熱。

2014年4月，第35屆世界業餘圍棋大賽的中華台北選手代表權選拔賽在北市大安國中開打，詹宜典勢如破竹，以全勝的成績闖入決賽，與號稱台灣業餘棋界的大魔王賴宥丞一決雌雄。

在職業圍棋之外，台灣業餘圍棋可說是自成一個武林，多得是足以成為職業棋士，但選擇人生不同道路的高手，名符其實的臥虎藏龍。

詹宜典自幼學棋，高中開始走南闖北，在台灣各地參加業餘比賽，上大學後，住學校宿舍，課餘時間劇增，更變本加厲，時不時便參賽，與各地高手切磋，成業餘賽中的常客，也在棋界中小有名氣。

詹宜典還記得當時仍是學生，身上沒多少錢，全台跑透透，比賽都靠搭便車，只要同鄉黃道隆出去比賽，他都厚著臉皮結伴同行；後來開始在圍棋班教棋，詹宜典也搭學生家長的順風車到各地征戰，目標是能省則省，爭取最多比賽的機會。

賴宥丞5歲開始學棋，國中時的棋力已達業餘最高7段。詹宜典說，在爭取代表權的決賽中對上賴宥丞，可說是毫無懸念，「他當時在業餘界已經稱霸長達十年以上。」而在此之前，詹宜典幾乎是逢賴必輸，被棋迷戲稱是「萬年亞軍」。

沒想到，詹宜典最後竟跌破眾人眼鏡，成功奪下台灣代表權。「不知道是自己發揮的不錯，還是對方沒有發揮好，算是贏得滿順利的。」

那一年，世界業餘圍棋大賽離開傳統的日本賽場，頭一回轉戰韓國，在慶州盛大舉行。台灣由職業棋士張正平領軍，帶著21歲的詹宜典遠征韓國。

世界業餘圍棋錦標賽，是歷史最悠久的世界棋賽之一，有來自全球54國及地區的業餘選手共襄盛舉，不但是國際業餘棋手龍虎較勁的最高殿堂，更是許多年輕業餘棋士晉升職業前的跳板。

而多年來，世界業餘圍棋錦標賽幾近被中、日、韓棋手包辦冠軍（僅香港奪過一冠），近來更是中韓選手的天下，過去台灣最好的成績分別由「紅面棋王」周俊勳和夏銜譽獲得亞軍，台灣始終未能抱回冠軍。

「第一次出國，沒有想太多。」詹宜典與張正平搭機抵韓，詹像名小孩子，心裡滿是首次出國的興奮感，根本沒想到奪名，更別說奪冠。不過，或許正是因為這樣平常心，讓詹宜典連戰皆捷。

詹宜典說，大賽中的重頭戲還是中韓選手，他很早就遇上韓國選手魏太雄。詹宜典自認當時是超常發揮，而對手又有點緊張，他幸運以半目險勝。

「後來遇到中國選手，正常發揮就輸掉了。」詹宜典最後輸給了中國選手王若然，以七勝一負的成績與中韓對手拚積分。

由於詹宜典雖然未能取得全勝，但王若然又輸給了魏太雄，形成三人互咬，累積分數正好判詹宜典勝出－詹宜典奇蹟似的為台灣奪下世界業餘錦標賽的首冠，寫下歷史。

2018年，彷彿是為了證明4年前絕非運氣，詹宜典再度取得台灣代表權，在東京賽場中連過中國業餘天王之一的王琛，還打贏韓國新秀金相天，以八戰全勝的成績再度抱走冠軍，為台灣添下歷史性的第二冠。

詹宜典說，「事後想想，如果當年考上職業棋士，就沒有機會參加世界業餘錦標賽了。」也許，冥冥中自有注定。

連奪世界業餘大賽兩冠，讓綽號「趴趴米」的詹宜典走路有風，自此有了「趴神」的稱號。而趴神所創的奇蹟還沒有止步。

2022亞洲運動會再度將圍棋納入比賽項目，台灣也積極備戰，要選出最優秀的代表隊出賽。詹宜典參加選拔，以業餘棋士之姿與職業棋士較量，竟然毫不遜色。

作為選拔賽中全場唯一的業餘棋士，詹宜典關關難過、關關過，竟一路闖進第二階段選拔賽，與職業強豪對抗，展現刁鑽、頑強的棋上功夫。

不過，詹宜典最終仍未能取得國手資格。談及沒能成功晉級，詹宜典很是豁達，他說，「談不上失望，可以下到培訓隊已經為自己打120分了，畢竟用排名的，我一定排不到那麼前面，最後面對非常厲害的對手，我覺得輸得不冤。」詹宜典輸是輸了，但他的拚，大家看在眼裡，在業餘棋界寫下的傳說，更令人嘖嘖稱奇。

2020年11月，詹宜典與職業棋士二段黨希昀結為連理，組成了圍棋家庭。他曾在受訪時說，希望一輩子以圍棋為業，這是他認定最幸福的人生，如今他不但以棋為業，還以棋成家。而在今年，他也即將升格為爸爸。「老實說，很緊張，因為沒有當過（父母），有初行者的感覺。」

肩上扛住家庭的責任，今後行棋比賽會不會有壓力？詹宜典說，「希望自己不要想太多，能盡力發揮就好。」