中油爆發史上最大貪瀆，煉製事業部執行長徐漢竟被檢調搜出辦公室有2700多萬元不明來源現金。中油總經理兼代董事長李順欽今接受記者訪問時沉痛表示：「非常非常痛心」。一早他已批示將徐調至非主管職，先予停職。下午也將召集政風、稽核、法務、採購等相關單位進行強化防貪會議，要精準掌握採購相關資訊，把相關漏洞補上。

李順欽也是高雄在地出身，自身就是從高雄煉油廠廠長、煉製事業部執行長一路上來，對於徐漢在煉製執行長這個位置竟然涉嫌這麼大貪瀆，他說也是昨早檢調搜索，公司政風單位通知才知曉。第一時間他是「Shock」，然後感覺到「非常非常痛心」。

等到今日凌晨徐漢被收押，李順欽也第一時間打電話向經濟部長王美花報告，部裡已指示政風相關單位組成行政調查小組。談起徐漢，他說徐當過大林煉油廠副廠長廠長、負責公關的行政處主任，過去共事時並沒有感覺特別異常，後來他北上，因為煉油廠在南部，接觸多用視訊開會比較多。

李順欽強調，在高層這個位置，會經手很多採購案子，所以廉潔非常重要，不能跟廠商過從甚密。下午會親自召集政風、稽核、法務、採購等相關一級單位，共同研商如何強化防貪。

他表示，以目前檢調的訊息來看，光徐的辦公室搜出2700萬現金，還不包括白手套的錢，顯然這案子利潤太高，才會有廠商去賄賂。因此相關底價是否合理，必須重新檢視採購的合理價格、利潤資訊。

李順欽強調，過去一再跟跟同仁說：「想賺大錢，就不要到國營事業來。」，還是發生這種事，讓他很痛心。現在就是進行檢討，更精準掌握財務、工程、勞務採購狀況，超前部署，把漏洞堵上。