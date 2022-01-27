桃園27日新增13例本土案例，主要來自4條傳播鏈，包括龍潭退休男1例、八德錢都涮涮鍋8例，礁溪飯店1例，原有3例傳染源不明，市長鄭文燦說，其中1例是高雄港區衍生、1例CT值高達42研判是舊案，另有1例是越南籍移工，全廠645員工已緊急PCR採檢，持續疫調釐清傳染源。

原指揮中心公布桃園有3例傳染源不明，鄭文燦說，經衛生局積極疫調，案18686是在高雄吃飯確診女案18586的妹妹，屬於高雄衍生。案18687是50多歲女性、CT值42，初判是舊案。另有案18677，是某工廠越南籍移工，是在這波雇用50以上移工事業單位快篩中陽性，PCR採檢後確診，該廠外籍移工240名快篩都陰性，目前已針對該廠全部645名員工進行PCR採檢，感染源要再調查。

鄭文燦也說，加貝爾幼兒園新增7人確診，包括男童（案18630）匡列採檢確診後，追出爺爺、奶奶、媽媽、弟弟都染疫（案18632、案18631、案18634、案18633），疫調人員比對活動足跡發現奶奶16日下午4點半有到八德錢都涮涮鍋用餐，預判跟錢都有關。

加貝爾幼兒園還有老師案18613的兒子（案18684），另一個學生是案18630的同班同學（案18685），總計1老師兒子、1同學、5個學生和家人。

另外錢都涮涮鍋也新增1人染疫，為昨天確診父子案18616、案18617的同住家人（案18635）。鄭文燦說，包括大湳買菜母女、孕婦、1家3口跟幼兒園5家庭感染者，4組客人同時間用餐、足跡重疊，預判是錢都交叉感染，雖然是不同人員疫調，但群組交叉比對確認加貝爾幼兒園跟錢都有連結，會持續追蹤源頭。

另龍潭退休男案18514足跡，農家樂小吃店，1月21日同桌吃飯唱歌的餐廳負責人（案18645）也在匡列居隔採檢後確診，CT值17，該餐廳已釀4人染疫，呼籲21日有到該餐廳吃飯的民眾都要出來採檢。

至於某科大女大生案18512同住的妹妹（案18636）也確診，是礁溪飯店確診員工衍生，該妹妹匡列居隔採檢後確診，學校和補習班都已疫調匡列中。