宜蘭縣政府今天再公佈3名確診員工足跡，包括藏壽司宜蘭新月店、蘇澳港華姐黑輪攤等8處地點。（宜蘭縣政府提供／陳彩玲宜蘭傳真）

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店爆發群聚感染，縣府今天再公佈3名確診員工足跡，包括藏壽司宜蘭新月店、蘇澳港華姐黑輪攤、麥當勞宜蘭礁溪店、阿芬豆花蚵仔煎等8處地點，呼籲民眾若足跡重疊，並出現不適狀況，盡速至社區篩檢站篩檢。

宜蘭縣長林姿妙表示，關於飯店確診個案追蹤管理，衛生局持續疫調中，今日再公布案18479、案18494及案18495新增的足跡，從1月13日至1月23日3人皆分別到過8地點，包括洗特樂自助洗衣-宜蘭礁溪店、路易莎咖啡礁溪店、新月廣場、藏壽司宜蘭新月店、蘇澳港華姐黑輪攤、麥當勞宜蘭礁溪店、阿芬豆花蚵仔煎、湯圍溝公園-水景廣場。

林姿妙指出，確診個案相關接觸者多為同事，雖早已被匡為居家隔離者，但還是請民眾若與確診者足跡重疊，並出現身體不舒服狀況，盡速至社區篩檢站篩檢。另外，國內疫情持續升溫，為保護全民健康安全，縣府與醫療院所協調，除了初一、初二外，其餘過年期間都可以施打疫苗，明日也會加開礁溪鄉跑馬古道公園接種站。

林姿妙說，為保全醫療量能，24日起調整探病管制、規範，全國醫院、長照機構，例外情形除外，一律禁止探視，符合特殊情況並經醫院或機構同意探病者，應出示探視日前3天內PCR陰性證明。