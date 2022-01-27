望子成龍、望女成鳯！因應108課綱學生學習歷程檔案「多元表現」項目，發展新商機，業者推出全美語藝術教學課程，結合國際性考試認證，專業級場地表演與展演等方式，將美語教學與藝術課程整合到學習歷程檔案的一條龍服務，挹注學子脫穎而出。

108課綱上路後，學生需上傳學習歷程檔案，學習歷程檔案包括「基本資料」、「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」等4項。

其中，又以「多元表現」受關注，台中市樂思禮藝術科學學院創辦人林筱芬，以自身申請美國名校碩博士班的經歷指出，全球人才競爭激烈，如何協助孩子量身打造與世界接軌能力至關重要。

若能在幼兒時期就奠定全方位思考能力，從美語學習、美學藝術、樂器學習、科學實驗、數學邏輯到AI程式語言設計，建立創造力、社會融入力、邏輯思考、獨立表達與挫折耐受力。

林筱芬說，讓孩子超越單純學習才藝階段，擁有學習素養和將來升學所需的加分項目。

獲英國皇家鋼琴檢定最高級八級證書的陳姓學生是樂思禮畢業生，申請到一所醫學大學碩士班，進入職場後在外商工作，她鼓勵文組學子運用長期知性學習，打造職場軟實力。

林筱芬指出，孩子幼兒時期，家長規畫「美語教學」與「藝術課程」，其中「藝術課程」包括「舞蹈」、「音樂」、「繪畫」這3項，美語教學與藝術課程結合，呈現高規格作品，落實在學習歷程檔案。

樂思禮藝術科學學院表示，透過學習歷程檔案爭取目標大學青睞，就要展現出具獨特性作品，專業且具系統性的團隊做支撐，為學子學習之路助一臂之力。