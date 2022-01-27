日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )今(27)日公布《白貓Project》繁中版七周年慶祝內容，由Falcom發行，風靡超過30年的日本國民 ARPG「伊蘇」系列合作推出「伊蘇 VIII -丹娜的隕涕日-」活動！除推出4位深獲玩家喜愛的伊蘇 VIII角色—亞特魯、丹娜、蘭可莎及莉歌塔外，遊戲內也有一系列豐富慶祝活動，歡迎玩家一起同慶七周年，有機會獲得萬顆寶石及★4★5角色等獎勵！

《白貓Project》X 《伊蘇 VIII -丹娜的隕涕日-》合作活動宣傳影片

劇情大綱

在飛行島上突然出現的能量扭曲，將凱朵拉與愛麗絲等人給吸了進去

一行人醒來後卻來到了名為『賽連島』的島上!?

這在未知的島嶼上究竟存在著什麼

總覺得有誰在呼喚著誰

以及夢境中的紅髮劍士與藍髮少女…似乎想傳達重要的事物！

一切的謎團

在賽連島上與新的夥伴展開冒險就此展開——

角色介紹

亞特魯

職業：劍士

聲優：梶裕貴

屬性：無

《白貓Project》X 《伊蘇 VIII -丹娜的隕涕日-》7周年活動合作角色–亞特魯

丹娜

職業：雙劍士

聲優：大西沙織

屬性：水

《白貓Project》X 《伊蘇 VIII -丹娜的隕涕日-》7周年活動合作角色–丹娜

蘭可莎

職業：劍士

聲優：高森奈津美

屬性：雷

《白貓Project》X 《伊蘇 VIII -丹娜的隕涕日-》7周年活動合作角色–蘭可莎

莉歌塔

職業：雙劍士

聲優：山本希望

屬性：火

《白貓Project》X 《伊蘇 VIII -丹娜的隕涕日-》7周年活動合作角色–莉歌塔

《白貓Project》七周年特別企劃！伊蘇VIII合作活動限時開啟

1/27 16:00 ~2/15 15:59 《白貓Project》7周年慶活動期間，特別推出限時活動企劃，遊戲冒險者登入《白貓Project》遊戲，有機會獲得伊蘇VIII系列 限定角色：亞特魯、丹娜、蘭可莎、莉歌塔★4★5角色，完成活動關卡與任務，可獲得寶石、獎勵及報酬！

活動1 –四星角色任選

1/27 16:00 ~2/8 15:59活動期間，玩家登入遊戲，即可至指定頁面自選四星角色！選取範圍為「初期培育計畫」至「Happy牛Year2021」為止，不包含版權角色、合作角色，職業包含全職業角色。

活動2 –七周年慶寶石抽選

1/27 16:00 ~2/8 15:59活動期間，玩家天天登入進行寶石抽選，挑戰最大獎10,000顆寶石！

活動3 –黃金凱旋JUMBO登場

1/27 16:00 ~2/8 15:59活動期間，玩家每天登入可獲豐富獎勵，黃金凱旋JUMBO票券池，抽中★4機率大幅提升。

活動4 –冒險家應援關卡

2/9 16:00 ~2/21 15:59活動期間，每日限定1次，玩家完成關卡獲得豐厚寶石、經驗值、金幣、魂石獎勵。

活動5 –縮時券贈禮關卡

2/9 16:00 ~2/16 15:59活動期間，縮時票券大放送，使用縮時票券輕鬆升級建築。

活動6 –建築時間減半

2/9 16:00 ~2/16 15:59活動期間，島上的星狸貓活力加倍，建築花費的時間減半，使用縮時票券輕鬆升級建築。

活動7 –每日登入獎勵

2/9 16:00 ~2/23 15:59活動期間，每天登入即可獲豐富虛寶獎勵。

活動8 –武器合成大成功UP

2/9 16:00 ~2/23 15:59活動期間，進行「武器合成」成功機率提升，進行「技能變換」時，所需金幣減半。

活動9 –主線報酬1.5倍UP

2/9 16:00 ~2/23 15:59活動期間，主線任務獲得報酬加倍。

活動10 –協力曜日任務全開

2/9 16:00 ~2/23 15:59活動期間，曜日協力任務全解放，玩家可打任一任務。

更多詳細的活動資訊，敬請詳見《白貓Project》官方活動粉絲團並鎖定相關新聞消息。