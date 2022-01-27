Omicron病毒讓新冠肺炎疫情再趨嚴峻，壽險視訊投保系統使用率再度提升，台灣人壽指出，其2021年底推出「三刷三免」遠距投保，已有逾2000名客戶使用，其中20到40歲者占66％，越年輕接受度越高，但51歲以上亦占15％，代表中高齡者在防疫考量下，亦願意接受新事物。

因為2021年5月本土疫情警戒升高到三級，金管會迅速核准各保險公司可展開遠距投保、並陸續同意多家公司試辦無紙化的視訊投保系統，目前如國泰、中國、富邦、全球、新光、台灣等六家壽險公司，及富邦產都已獲准試辦遠距投保，且國壽已完成試辦正式落地，成為常態投保管道。

國壽亦表示其「CVX泰好保」平台，利用遠距視訊取代原本與業務員的實體接觸，讓投保、理賠申請、資料變更到保費授權等，都可以「零接觸、零落地、零紙本」，1月初疫情再起至今，消費者主動詢問防疫保單的需求增加，且雙北、桃竹與高雄以遠距投保的件數比例高達46％。

台壽的「三刷三免」則是使用生物辨識身分認證機制，即用手機刷臉三次，逐步進行身分驗證、聲明事項確認、要保文件簽署，全程15分鐘內完成投保，讓保戶在三刷之後也可「免下載、免接觸、免紙本」。

台壽分析其使用過三刷三免視訊投保系統的保戶，發現36％是20到30歲，是所有年齡層中占比最高，其次是31到40歲者占30％，等於20歲以上可自主投保者到40歲間的青壯族群，占率就有66％，占約2/3，另外41到50歲者占19％，51歲以上則占15％，其中逾60歲者運用視訊遠距投保占率是2％，即高齡長者仍待「適應」新的投保方式。

可能是因為青壯族群使用者最多，利用視訊投保的時間，最多是晚上6點下班後到24點之前，占48％，其次是中午到傍晚6點前的時段，也有32％，但因為視訊投保亦可以24小時無限制，只要跟業務人員約定好時間，所以亦有2％的使用者是在凌晨時段使用。

而使用台壽視訊投保的保戶買最多的就是一年期重大傷病險、住院醫療保險，約占所有投保商品的53％。