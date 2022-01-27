交通部點名台19線雲林縣北港朝天宮段為春節連假的交通瓶頸點，警政署長陳家欽27日前往雲林縣北港警分局面授機宜，建議應以重點式的交通快打部署策略疏導車流，並針對各重要道路、旅遊景點，加強疏導管制與各項勤務作為。

交通部公路總局第5區養護工程處預估，雲林縣春節連假的交通瓶頸點與往年差不多，會出現在台19線往朝天宮、台3線古坑綠色隧道處，其中朝天宮段是歷年來最易壅塞路段，北港警分局今年因此提早研擬交通疏導相關管制規畫。

陳家欽27日特別南下至北港警分局視察，表示警察是維護治安讓社會安寧的第1道防線，24小時全年無休守護台灣，社會才能夠安定，所以在年節前他來北港慰勞員警及民力，謝謝大家的付出。

針對春節到來，北港警分局轄內朝天宮媽祖廟、武德宮財神廟將湧進大量人潮車流，陳家欽指出，應以重點式的交通快打部署策略疏導車流，並針對轄內各重要道路、旅遊景點等，加強疏導管制與各項勤務作為。

陳家欽也提醒員警注意執勤安全、執法程序與執勤態度。此外，面對防疫工作要嚴陣以待，除配合政府防疫規範防止疫情擴大，亦須及早施打第3劑疫苗，加強自身保護力。

北港警分局指出，年假期間交通疏導管制時間為農曆初一至初五，每天上午8點到下午6點，管制路段包括朝天宮廟前中山路，以及周邊民生路、民主路、義民路、中正路、大同路等。另外北港大橋東、西側引道也將加強疏導管制。

北港鎮公所說，目前北港溪河川地停車場已正式啟用，其面積廣大可容納數百輛汽車，且距朝天宮不遠，呼籲遊客盡量將車輛停放到河川地停車場。