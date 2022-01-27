台中市西屯區中科路為連接北屯區與中科園區重要聯絡道路。建設局長陳大田27日指出，市府啟動「西屯區港尾里中科路至經貿八路交叉路口道路轉彎線形改善工程」，將路型截彎取直並重新檢視整體車型路線；維持行車及行人安全考量下，保留分隔島、開闢6 M混合車道，提供民眾更優質用路環境。

陳大田表示，市長盧秀燕持續打通瓶頸道路，還給用路人便利的行車環境。市府建設局啟動「西屯區港尾里中科路至經貿八路交叉路口道路轉彎線形改善工程」，與交通局多次討論，將路型截彎取直並重新檢視整體車型路線，目前已完工，27日特前往視察完工情形。

陳大田說，中科路為連接北屯區與中科園區重要聯絡道路，也是許多用路人通勤必經之路，其中位於水湳經貿園區中科路與經貿八路口的中科路南向車道（往市區方向），因過去路線設計關係，行經時須右轉後才能接續行駛於中科路，上、下班尖峰時段容納中科路本身車流量外，同時包含黎明路三段轉入中科路的車流，加上隨著中央公園啟用，周遭發展日漸蓬勃，時常造成壅塞。

陳大田指出，市府考量後續水湳經貿園區內，台中綠美圖、台中國際會展中心等重大建設完工後，勢必帶來更大量人潮、車潮，建設局著手辦理改善工程。

此案以最小花費展現最大效益，工程經費投入200萬元改善，將原有人行道花崗石面磚回收提供其他工程案件再利用，節省公帑又解決當地交通壅塞問題，提供市民安心的道路環境。