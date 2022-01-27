台中26日發生男子在超商「行刑式」連開2槍殺人案，據悉趙姓槍手因不滿遭老大欺壓「事情我在做，錢都你在賺」，又討不回對方借的3萬元，約在超商談判後憤怒開槍，檢方逮到人後認為其犯行重大，已向法院聲請羈押；目前現場僅找到1顆彈頭，警方研判另1顆彈頭仍在死者頭部，將請法醫協助驗屍找尋。

據悉，49歲趙姓男子不滿遭林姓老大長期欺壓「事情我在做，錢都你在賺」，曾手寫5頁抱怨信，日前他向對方討3萬元欠債不成，嗆「跟老大30多年，3萬元還不出來？」最後雙方約到超商談判，趙男一怒之下8秒內「行刑式」朝老大頭部開2槍逃逸，警方當天逮到人，檢方認為趙男犯行重大，向法院聲請羈押。

台中狙殺！男超商外遭開槍爆頭無生命跡象 槍手從容離去

警方在現場僅找到1顆彈頭，警方研判另1顆彈頭仍在死者頭部，目前已請法醫協助在驗屍時尋找彈頭。整起事件是雙方26日中午約在精武東路上的超商談判，約莫半小時候，趙男就拿出改造手槍朝林男頭頂及左太陽穴連開2槍，隨後從容離去，林男當場不治。

而趙男當下行兇影片曝光，只見他與林姓死者在超商外頭座位區談判，過程中疑似談判破裂、一言不合之下，他先站起身繼續吵了約莫10秒，即舉起手槍朝對方射擊，死者從座位倒地，他朝對方頭部再開1槍，之後便拿著槍枝從容離開，驚悚過程全被拍下。